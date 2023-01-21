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Мэнни Пакьяо проведет еще один выставочный поединок

Бокс
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Легенда на ринге

Мэнни Пакьяо проведет еще один выставочный поединок

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) согласился провести еще один выставочный поединок.

В июне 2023 года в Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея он проведет бой против бывшего обладателя титула WBA Regular во втором среднем дивизионе и игрока в регбилиг Энтони Мандины (48-11, 28 КО).

Отметим, некоторые спортивные издания сообщали, что в этом году Пакьяо планирует возобновить карьеру, однако сам спортсмен пока об этом не говорил.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира завершил подготовку к бою.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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