Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэнни Пакьяо проведет еще один выставочный поединок
Легенда на ринге
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) согласился провести еще один выставочный поединок.
В июне 2023 года в Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея он проведет бой против бывшего обладателя титула WBA Regular во втором среднем дивизионе и игрока в регбилиг Энтони Мандины (48-11, 28 КО).
Отметим, некоторые спортивные издания сообщали, что в этом году Пакьяо планирует возобновить карьеру, однако сам спортсмен пока об этом не говорил.
Напомним, что ранее украинский чемпион мира
Популярное сейчас
- Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса
- Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага
- Ярославский никак не финансирует Металлист – Источник
- Усик ответил на высказывания Фьюри
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО