Митрофанов, Харциз и Лапин одержали победы в Польше

Украинский вечер бокса прошел в польском городе Згожелец. Сразу три представителя нашего государства одержали победы в своих поединках.

Главным ньюс-мейкером вечера стал Дмитрий Митрофанов (13-0-1; 6 КО), который в своем противостоянии одолел Хуана Карлоса Родригеса (18-5; 17 КО). Украинец победил венесуэльца единогласным решением судей, все 6 раундов они отдали нашему спортсмену.

Уверенно свой путь в профе проходит Даниэль Лапин (7-0; 1 КО), который в своем бою одолел испанца Эмануэля Фезеу (10-14-2; 4 КО). Молодой перспективный боксер нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Ярослав Харциз (2-0; 2 КО) не оставил шансов чеху Петру Рандишеку (2-2; 2 КО). Украинец нокаутировал оппонента в первом раунде.