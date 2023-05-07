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Владимир Кличко показал свою 8-летнюю дочь. Видео

Бокс
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Уже взрослая

Владимир Кличко показал свою 8-летнюю дочь. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса, экс-чемпион супертяжелого веса Владимир Кличко обратился к поклонникам для освещения проблемы депортации украинских детей в россию. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

В 2014 году его экс-супруга, американская актриса Хайден Панатьери родила девочку. Владимир не часто показывает публично свою дочь, однако на этом видео она тоже попала в кадр (на шее легенды).

Напомним, что ранее Гвоздик победил латвийца на вечере бокса в Гвадалахаре.

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В статье: Владимир Кличко
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