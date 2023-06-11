Теофимо Лопес хочет завершить карьеру

Американский боксер, чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1; 13 КО) поделился эмоциями после победы в поединке против Джоша Тейлора (19-1; 13 КО).

"Что дальше? Завершение карьеры, чувак. Я немного устал. Мне мало платят. Один миллион долларов? Пошел ты н**** отсюда."

У боксера на всякий случай переспросили, серьезно ли он.

"Да, чувак, мне нужно взять перерыв, я устал, что все меня травят. Я молод, я еще совсем парень в сердце. Думаю, вам всем нужно преследовать девинов хэйни, шакуров стивенсонов и тайсонов фьюри" – сказал Лопес.