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Гвоздик: Я один из тех, кто проснулся 24 февраля
Главное не уснуть еще раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) рассказал, как в США изменилось отношение к украинцам после начала войны. Его слова цитирует канал Два боковых:
– В 2014 году ты говорил, что никто в Америке не переживает за Украину. Понятно, что сейчас в плане политики все поменялось. А от населения Северной Америки ощущается поддержка?
– Да, это очень изменилось. Сейчас Украину знают по всему миру. Если ты говоришь, что ты украинец, то к тебе отношение меняется. Но ты говоришь о 2014 годе и США. А в Украине? Кого-то беспокоило, что на Востоке что-то происходит? Все жили своей жизнью и никаких проблем не было.
– Многие как будто только что проснулись 24 февраля.
– Я один из них, так что мы можем их не осуждать. А можем осуждать, но не удивляться этому. Я один из них, – сказал он.
Напомним, что ранее Гвоздик
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