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Кроуфорд готов к поединку против Альвареса

Бокс
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Это было бы легендарное сражение

Кроуфорд готов к поединку против Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) заявил, что готов выйти на бой против чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2; 39 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Мне точно придется прибавить в весе, но я верю в свои навыки. Также нужно учитывать, что Канело не большой парень. Он мускулист, но что касается роста – он низок.

Думаю, это реальный вариант. Это будет величайший бой в современном боксе, если он победит Чарло. Теперь я готов. Люди думают, что дело в весе, но я скажу, что в мастерстве. У меня есть сила, которой я готов заставить каждого уважать меня и мне без разницы, какой вес у моего соперника" – сказал он.

Напомним, что ранее WBO обновили рейтинг.

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В статье: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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