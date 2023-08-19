Кроуфорд готов к поединку против Альвареса

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) заявил, что готов выйти на бой против чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2; 39 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Мне точно придется прибавить в весе, но я верю в свои навыки. Также нужно учитывать, что Канело не большой парень. Он мускулист, но что касается роста – он низок.

Думаю, это реальный вариант. Это будет величайший бой в современном боксе, если он победит Чарло. Теперь я готов. Люди думают, что дело в весе, но я скажу, что в мастерстве. У меня есть сила, которой я готов заставить каждого уважать меня и мне без разницы, какой вес у моего соперника" – сказал он.