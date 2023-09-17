Промоутер: Усик и Фьюри сразятся в начале следующего года, возможно в декабре

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, когда по его мнению может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Sky Sports:

"Это сражение несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер – отличные люди. Сам Усик – потрясающий парень. Я думаю, что он хочет этого сражения. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

Вероятно, они сразятся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подрается с Александром и победит его, то после этого он совершит круг уважения, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам" – сказал он.