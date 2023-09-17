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Промоутер: Усик и Фьюри сразятся в начале следующего года, возможно в декабре

Бокс
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Смелое заявление

Промоутер: Усик и Фьюри сразятся в начале следующего года, возможно в декабре

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, когда по его мнению может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Sky Sports:

"Это сражение несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер – отличные люди. Сам Усик – потрясающий парень. Я думаю, что он хочет этого сражения. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

Вероятно, они сразятся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подрается с Александром и победит его, то после этого он совершит круг уважения, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри намекнул, что бой против Усика ждать не стоит.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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