Джойс: Мне просто придется немного отдохнуть, а потом вернуться обновленным и усовершенствованным

Британский супертяж Джо Джойс (15-2; 14 КО) после поражения в поединке против китайца Чжана Чжилея (26-1-1; 21 КО) рассказал о своих планах на будущее. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Что ж, Чжан отличный боец, он отличный левша. Он также серебряный призер Олимпиады, и его, вероятно, избегает большинство бойцов. Это был слишком большой риск, потому что мне нужно было биться с левшей, а я давно не дрался с ними.

Да, он отличный боец, и его избегают не зря. Я просто разочарован, потому что оказался в таком состоянии. Это был слишком большой риск, и я поплатился.

Я сосредотачивался на его ударах и хотел разогреться в бою и делать то, что я подготовил, но случилось иначе. Он тяжелый боец и, может быть, это был очень большой риск.

Возможно, я мог пойти по другому пути, но я решил принять вызов и поплатился за это. Для меня много других вызовов. В моем баке еще много топлива. Итак, вы должны увидеть меня снова на ринге.

Мне просто придется немного отдохнуть, подумать и пересмотреть бой, а затем вернуться обновленным и усовершенствованным. Мне нужно поговорить со своей командой и посмотреть, какой путь самый лучший" – сказал он.