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Промоутер Джойса: Я очень разочарован, его поймали классным ударом
Не надо ловить гав
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Джо Джойса (15-2; 14 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал
"Я очень разочарован. В первых двух раундах Джо все делал правильно и двигался налево. Если бы он продолжал делать то же после 5-6 раунда – было бы интересно, к чему это приведет. Но потом он забуксовал и его поймали классным ударом. На этом все кончилось.
Чжан, как временный чемпион WBO, является обязательным претендентом на бой за титул. Где-то в середине следующего года WBO должно назначить ему бой с владельцем этого пояса" – сказал он.
Напомним, что ранее Чжилей
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