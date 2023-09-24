  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джойса: Я очень разочарован, его поймали классным ударом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джойса: Я очень разочарован, его поймали классным ударом

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Не надо ловить гав

Промоутер Джойса: Я очень разочарован, его поймали классным ударом

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Джо Джойса (15-2; 14 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал проигрыш своего подопечного в поединке против китайца Чжана Чжилея (26-1-1; 21 КО). Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

"Я очень разочарован. В первых двух раундах Джо все делал правильно и двигался налево. Если бы он продолжал делать то же после 5-6 раунда – было бы интересно, к чему это приведет. Но потом он забуксовал и его поймали классным ударом. На этом все кончилось.

Чжан, как временный чемпион WBO, является обязательным претендентом на бой за титул. Где-то в середине следующего года WBO должно назначить ему бой с владельцем этого пояса" – сказал он.

Напомним, что ранее Чжилей вызвал на бой Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Джойс: Мне просто придется немного отдохнуть, а потом вернуться обновленным и усовершенствованным
yellow-arrow
Чжилей бросил вызов Фьюри: Давайте сделаем это
yellow-arrow
Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Уоррен Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде