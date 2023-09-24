Промоутер Джойса: Я очень разочарован, его поймали классным ударом

Промоутер британского супертяжа Джо Джойса (15-2; 14 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал проигрыш своего подопечного в поединке против китайца Чжана Чжилея (26-1-1; 21 КО). Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

"Я очень разочарован. В первых двух раундах Джо все делал правильно и двигался налево. Если бы он продолжал делать то же после 5-6 раунда – было бы интересно, к чему это приведет. Но потом он забуксовал и его поймали классным ударом. На этом все кончилось.

Чжан, как временный чемпион WBO, является обязательным претендентом на бой за титул. Где-то в середине следующего года WBO должно назначить ему бой с владельцем этого пояса" – сказал он.