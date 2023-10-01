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Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс
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Неужели все так понятно

Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри

Getty Images

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Майк Тайсон дал свой прогноз на бой между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британским чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Фьюри победит, он его одолеет. Усик не сможет весь бой бегать от британца, Тайсон его измотает. Фьюри будет клинчевать и бороться, а затем начнет его избивать.

Усик не завоюет все титулы ногами. Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, уклоняясь и бегая. В конце концов ему придется драться" – сказал он.

Напомним, ранее Гвоздик нокаутировал бразильца на вечере бокса в США.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри
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