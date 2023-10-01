Гвоздик поздравил Канело с победой над Чарло

Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) после своей победы на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) поздравил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО) с победой в поединке против Джермелла Чарло (35-2-1; 19 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Поздравляю, Канело. Отменный бой" - написал Гвоздик.