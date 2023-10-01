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Гвоздик поздравил Канело с победой над Чарло
Он точно прочитал и поблагодарил
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) после своей
"Поздравляю, Канело. Отменный бой" - написал Гвоздик.
Напомним, ранее Альварес
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