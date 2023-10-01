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Альварес: Бокс сделал меня человеком, бокс – это моя жизнь
Большой чемпион на века
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) прокомментировал
"Мне плевать. Я всегда сильный боец. Я сильный человек. Никто не может победить этого Канела.
Мы работали над тем, чтобы бить по корпусу. Мы знаем, что Чарло – отличный боец, умеющий двигаться на ринге, поэтому мы три месяца работали в спортзале. Я до сих пор люблю бокс. Я очень люблю бокс. Бокс это моя жизнь. Бокс сделал меня человеком, которым я являюсь сегодня. Бокс это моя жизнь. Вот почему я его так люблю" – сказал он.
Напомним, что Александр Гвоздик
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