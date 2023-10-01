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Альварес: Бокс сделал меня человеком, бокс – это моя жизнь

Бокс
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Большой чемпион на века

Альварес: Бокс сделал меня человеком, бокс – это моя жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) прокомментировал победу в поединке против американца Джермелла Чарло (35-2-1; 19 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Мне плевать. Я всегда сильный боец. Я сильный человек. Никто не может победить этого Канела.

Мы работали над тем, чтобы бить по корпусу. Мы знаем, что Чарло – отличный боец, умеющий двигаться на ринге, поэтому мы три месяца работали в спортзале. Я до сих пор люблю бокс. Я очень люблю бокс. Бокс это моя жизнь. Бокс сделал меня человеком, которым я являюсь сегодня. Бокс это моя жизнь. Вот почему я его так люблю" – сказал он.

Напомним, что Александр Гвоздик нокаутировал бразильца в андеркарте боя Альварес-Чарло.

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В статье: Сауль Альварес
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