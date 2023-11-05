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Чисора назвал бой, который будет интереснее Фьюри-Усик

Бокс
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Чисора назвал бой, который будет интереснее Фьюри-Усик

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора назвал самый интересный поединок в королевском дивизионе на это время. Его слова цитирует Boxing Social:

"Тайсон говорил, что подаст в суд на Александра, если он не сразится с ним 23 декабря. Это показывает, что жизнь несправедлива.

Честно говоря, мы ожидали, что их бой состоится в этом году, мы этого хотели. Но знаете что? Это больше на самый большой поединок. Простите, но это так. Джошуа против Уайлдера – это большее сражение, чем Фьюри–Усик" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа попросил Фьюри не уходить на пенсию.

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