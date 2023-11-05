Чисора назвал бой, который будет интереснее Фьюри-Усик

Британский супертяж Дерек Чисора назвал самый интересный поединок в королевском дивизионе на это время. Его слова цитирует Boxing Social:

"Тайсон говорил, что подаст в суд на Александра, если он не сразится с ним 23 декабря. Это показывает, что жизнь несправедлива.

Честно говоря, мы ожидали, что их бой состоится в этом году, мы этого хотели. Но знаете что? Это больше на самый большой поединок. Простите, но это так. Джошуа против Уайлдера – это большее сражение, чем Фьюри–Усик" – сказал он.