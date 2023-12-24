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Тренер Уайлдера: Для Деонтея это был ужасный вечер
Подготовка на очень низком уровне
фото - boxingscene.com
Тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (43-3-1; 41 КО) Малик Скотт прокомментировал
"Это был плохой день. Но сначала, у Паркера и его тренера Энди Ли был ужасно хороший план на бой. Джозеф не выставлял подбородок вперед. В нескольких поединках он был тяжелым на ногах, и я думал, что если Деонтей продолжит быть терпеливым и будет работать джебом, то заставит Паркера нарваться на удар. Однако Джозеф не выставлял подбородок вперед. Он сражался методически.
Паркер имел план на сражение, и он его придерживался. Победил самый сильный. Приветствую Джозефа Паркера. Я не чувствую к нему ничего, кроме искренней любви и уважения. Он один из лучших супертяжеловесов в мире. Нет ничего позорного в поражении от Паркера.
Для Деонтея это был ужасный вечер. Некоторые вещи он мог улучшить, мог сделать их правильно. Он слишком много открывался, несколько раз пропустил в подбородок. Уайлдер не заполнял паузы джебом. Часто в бою ничего не происходило, и это было хорошо для Паркера, но не для Деонтея" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Уайлдер
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