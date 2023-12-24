Уайлдер: Не знаю, есть ли тот же огонь, что и раньше

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 41 КО) после поражения в поединке против Джозефа Паркера (34-3; 23 КО) поделился своими планами на будущее. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Посмотрим, что будет дальше. Еще есть немного впереди. Но что касается денег, то я справился отлично. Я счастливый боксер. Я вернусь, а если нет – что ж, было приятно. Не знаю, есть ли тот же огонь, что и раньше. Многое успокоило меня.

Я носил эту улыбку всю неделю. И продолжу носить. Ничто не сможет меня остановить" – сказал он.