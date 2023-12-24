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Уайлдер: Не знаю, есть ли тот же огонь, что и раньше
Деонтей, надо заканчивать брат
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 41 КО) после
"Посмотрим, что будет дальше. Еще есть немного впереди. Но что касается денег, то я справился отлично. Я счастливый боксер. Я вернусь, а если нет – что ж, было приятно. Не знаю, есть ли тот же огонь, что и раньше. Многое успокоило меня.
Я носил эту улыбку всю неделю. И продолжу носить. Ничто не сможет меня остановить" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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