Чисора объявил, когда завершит с профессиональным боксом

Британский супертяж Дерек Чисора (34-13; 23 КО) рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру и сколько поединков еще проведет. Его слова цитирует iFL TV:

– Мне осталось провести 3 поединка. Я разговаривал с Турки Аль-аш-Шейхом и сказал ему: "Сделай мне правильное предложение – и я дам тебе лучшее шоу в истории".

– Джаррелл Миллер может быть одним из ваших соперников?

– Нет. Дюбуа избил его. Я хочу кого-то удивительного, кого-то великого. Хочу чувствовать фактор страха, чтобы нервничать и тренироваться настойчивее – сказал британец.