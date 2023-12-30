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Чисора объявил, когда завершит с профессиональным боксом
Анонс – ждать не долго
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора (34-13; 23 КО) рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру и сколько поединков еще проведет. Его слова цитирует iFL TV:
– Мне осталось провести 3 поединка. Я разговаривал с Турки Аль-аш-Шейхом и сказал ему: "Сделай мне правильное предложение – и я дам тебе лучшее шоу в истории".
– Джаррелл Миллер может быть одним из ваших соперников?
– Нет. Дюбуа избил его. Я хочу кого-то удивительного, кого-то великого. Хочу чувствовать фактор страха, чтобы нервничать и тренироваться настойчивее – сказал британец.
Напомним, ранее ESPN
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