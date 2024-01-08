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Райан Гарсия: Хэйни упустил свой шанс
Боксер высказался о несостоявшемся поединке
Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал свое решение отказаться от поединка с чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни в пользу боя против обладателя титула WBA Роландо Ромеро.
"Девин упустил свой шанс. Он думал, что это бой Хэйни — Гарсия, но Девин должен был знать, что это поединок Гарсия — Хэйни. Он собрал 35 тысяч продаж pay-per-view. Хэйни согласится на бой с Ричардсоном Хитчинсом. Я помогаю Хитчинсу устроить этот поединок. Ему повезло", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу InsideFighting.
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