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Арум о бое Усик-Фьюри: Кто победит – мы не знаем, будет ужасно интересно
Не поспоришь
фото - boxingscene.com
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует Boxing News:
"Думаю, мы увидим лучшую версию Фьюри и лучшую версию Усика. И победит самый сильный. Это будет замечательное сражение.
Станет ли Усик самым сложным испытанием в карьере Фьюри? Не знаю посмотрим. Фьюри может стать самым сложным соперником в карьере Усика, а Усик может стать самым сложным соперником в карьере Фьюри.
Кто победит – мы не знаем. Это будет ужасно интересное сражение" – сказал он.
Напомним, что ранее Нганну
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