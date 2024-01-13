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Арум о бое Усик-Фьюри: Кто победит – мы не знаем, будет ужасно интересно

Бокс
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Арум о бое Усик-Фьюри: Кто победит – мы не знаем, будет ужасно интересно

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует Boxing News:

"Думаю, мы увидим лучшую версию Фьюри и лучшую версию Усика. И победит самый сильный. Это будет замечательное сражение.

Станет ли Усик самым сложным испытанием в карьере Фьюри? Не знаю посмотрим. Фьюри может стать самым сложным соперником в карьере Усика, а Усик может стать самым сложным соперником в карьере Фьюри.

Кто победит – мы не знаем. Это будет ужасно интересное сражение" – сказал он.

Напомним, что ранее Нганну заявил о желании выйти на реванш против Фьюри.

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