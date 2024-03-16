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Фьюри проводит беговую тренировку и обещает избить Усика. Видео

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Фьюри проводит беговую тренировку и обещает избить Усика. Видео

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Британец проводит беговые тренировки на свежем воздухе и в очередной раз обещает избить нашего спортсмена.

"Девять недель до того, как Усик будет избит нахр*н"

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что не волнуется из-за рассечения.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.03.2024 в 13:59
готовиться к очередной травме --ногу вывехнул
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.03.2024 в 13:59
готовиться к очередной травме --ногу вывехнул
Ответить
0
0

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