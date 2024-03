Фьюри проводит беговую тренировку и обещает избить Усика. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Британец проводит беговые тренировки на свежем воздухе и в очередной раз обещает избить нашего спортсмена.

"Девять недель до того, как Усик будет избит нахр*н"

Tyson Fury out running today, training for the Oleksandr Usyk fight on May 18th: "Nine weeks until Usyk gets f***ing battered."



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/tzWpnZNDqX