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Фьюри проводит беговую тренировку и обещает избить Усика. Видео
Ну ну
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Британец проводит беговые тренировки на свежем воздухе и в очередной раз обещает избить нашего спортсмена.
"Девять недель до того, как Усик будет избит нахр*н"
Tyson Fury out running today, training for the Oleksandr Usyk fight on May 18th: "Nine weeks until Usyk gets f***ing battered."— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 16, 2024
[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/tzWpnZNDqX
Напомним, что ранее Фьюри
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