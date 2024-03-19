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Беру 330 кг. Тайсон Фьюри показал видео с тренировки перед боем с Усиком

Бокс
Обновлено

Бой состоится уже через два месяца

Беру 330 кг. Тайсон Фьюри показал видео с тренировки перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) на своей странице в Instagram показал видео с тренировки. Британец опубликовал фрагмент из спортзала, где он жмет ногами вес 330 кг.

"Беру 330 кг. Первый день тренировочного лагеря. 18 мая на подходе.", — написал британец.

Ранее Фьюри заявил, что будет в хорошей форме и готов к бою с Усиком.

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