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Беру 330 кг. Тайсон Фьюри показал видео с тренировки перед боем с Усиком
Бой состоится уже через два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) на своей странице в Instagram показал видео с тренировки. Британец опубликовал фрагмент из спортзала, где он жмет ногами вес 330 кг.
"Беру 330 кг. Первый день тренировочного лагеря. 18 мая на подходе.", — написал британец.
Ранее Фьюри заявил, что будет в хорошей форме и готов к бою с Усиком.
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