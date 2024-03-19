Беру 330 кг. Тайсон Фьюри показал видео с тренировки перед боем с Усиком

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) на своей странице в Instagram показал видео с тренировки. Британец опубликовал фрагмент из спортзала, где он жмет ногами вес 330 кг.

"Беру 330 кг. Первый день тренировочного лагеря. 18 мая на подходе.", — написал британец.

Ранее Фьюри заявил, что будет в хорошей форме и готов к бою с Усиком.