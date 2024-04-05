Эдди Хирн рассказал о возможных гоннорарах Джошуа и Фьюри за бой

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Турки Аль аш-Шейх – самый большой поклонник боёв, которого я когда-либо встречал. Всё, что он хочет, это видеть большие поединки. Каждый боксёр мог бы получить более 100 миллионов фунтов стерлингов. Грохот в джунглях или Триллер в Маниле – ничто не сравнится с поединком Джошуа и Фьюри. Два величайших тяжеловеса в истории этого вида спорта", — сказал Хирн на канале Piers Morgan Uncensored в YouTube.