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Эдди Хирн рассказал о возможных гоннорарах Джошуа и Фьюри за бой
Шейхи заинтересованы в организации поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
"Турки Аль аш-Шейх – самый большой поклонник боёв, которого я когда-либо встречал. Всё, что он хочет, это видеть большие поединки. Каждый боксёр мог бы получить более 100 миллионов фунтов стерлингов. Грохот в джунглях или Триллер в Маниле – ничто не сравнится с поединком Джошуа и Фьюри. Два величайших тяжеловеса в истории этого вида спорта", — сказал Хирн на канале Piers Morgan Uncensored в YouTube.
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