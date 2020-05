Озвучены гонорары участников UFC 249

На прошлой неделе в Джексонвилле UFC вернулся после пандемии коронавируса. В главном бою турнира Джастин Гэтжи техническим нокаутом остановил Тони Фергюсона и завладел титулом временного чемпиона в легком весе.

Фергюсон стал самым высокооплачиваемым участником UFC 249. Американец получил чек на 500 тысяч долларов. Его соперник Гэтжи заработал 350 тысяч в американский валюте.

Генри Сехудо за последний бой в карьере получил гонорар в размере 350 тысяч долларов.

Все гонорары участников UFC 249:

One more time, here are the purses for #UFC249 pic.twitter.com/vnTAdQVTep