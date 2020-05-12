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Озвучены гонорары участников UFC 249

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Финансовые итоги шоу Даны Уайта.

Озвучены гонорары участников UFC 249
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На прошлой неделе в Джексонвилле UFC вернулся после пандемии коронавируса. В главном бою турнира Джастин Гэтжи техническим нокаутом остановил Тони Фергюсона и завладел титулом временного чемпиона в легком весе.

Фергюсон стал самым высокооплачиваемым участником UFC 249. Американец получил чек на 500 тысяч долларов. Его соперник Гэтжи заработал 350 тысяч в американский валюте.

Генри Сехудо за последний бой в карьере получил гонорар в размере 350 тысяч долларов.

Все гонорары участников UFC 249:

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фергюсон получил тяжелую травму в бою с Гэтжи.

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В статье: UFC Тони Фергюсон Джастин Гэтжи
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