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Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг
Сенсационная новость
sports.ru
Украинский кикбоксер Артур Кишенко дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Об этом сообщает французская организация Arena Fight Championship.
Отмечается, что положительный тест украинец сдал сразу после поединка против Йохана Лидона, в котором победил своего соперника и стал чемпионом в категории до 81 килограмма.
Теперь Кишенко будет дисквалифицирован, но срок отбывания наказания будет отсчитываться период с июля 2019 года. Чемпионский пояс перейдет к Лидону.
Напомним, что ранее промоутер
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