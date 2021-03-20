Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг

Украинский кикбоксер Артур Кишенко дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Об этом сообщает французская организация Arena Fight Championship.

Отмечается, что положительный тест украинец сдал сразу после поединка против Йохана Лидона, в котором победил своего соперника и стал чемпионом в категории до 81 килограмма.

Теперь Кишенко будет дисквалифицирован, но срок отбывания наказания будет отсчитываться период с июля 2019 года. Чемпионский пояс перейдет к Лидону.