  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг

Единоборства
(1 голосов)

Сенсационная новость

Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг

sports.ru

UA-Футбол
Новина українською

Украинский кикбоксер Артур Кишенко дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Об этом сообщает французская организация Arena Fight Championship.

Отмечается, что положительный тест украинец сдал сразу после поединка против Йохана Лидона, в котором победил своего соперника и стал чемпионом в категории до 81 килограмма.

Теперь Кишенко будет дисквалифицирован, но срок отбывания наказания будет отсчитываться период с июля 2019 года. Чемпионский пояс перейдет к Лидону.

Украинский кикбоксер Кишенко дисквалифицирован на 4 года за допинг - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер рассказал о поединке Канело - Сондерс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: кикбоксинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...