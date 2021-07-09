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Озвучены гонорары МакГрегора и Пуарье за третий бой

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Озвучены гонорары МакГрегора и Пуарье за третий бой

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Конор МакГрегор 11 июля в главном бою UFC 264 на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проведет третий бой с Дастином Пуарье.

Гарантированный гонорар ирландца составит 3 миллиона долларов, а его соперник заработает 1 миллион в американской валюте. Об этом сообщает портал Sport Sunfold.

С учетом процента от продажи платных трансляций МакГрегор может рассчитывать на 10 миллионов долларов, а Пуарье получит около 3 миллионов.

В серии между МакГрегором и Пуарье счет 1:1. Ирландец нокаутом выиграл первый бой в 2014 году, но спустя семь лет боец из США взял реванш.

Ранее UA-Футбол рассказывал, где и когда смотреть третий бой между МакГрегором и Пуарье.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Пуарье
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