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Озвучены гонорары МакГрегора и Пуарье за третий бой
Внушительные суммы
Конор МакГрегор 11 июля в главном бою UFC 264 на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проведет третий бой с Дастином Пуарье.
Гарантированный гонорар ирландца составит 3 миллиона долларов, а его соперник заработает 1 миллион в американской валюте. Об этом сообщает портал Sport Sunfold.
С учетом процента от продажи платных трансляций МакГрегор может рассчитывать на 10 миллионов долларов, а Пуарье получит около 3 миллионов.
В серии между МакГрегором и Пуарье счет 1:1. Ирландец нокаутом выиграл первый бой в 2014 году, но спустя семь лет боец из США взял реванш.
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