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Дарья Белодид проводит выходной день на тренировках. Фото
Украинка упорно работает
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид проводит выходной день на тренировке. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее IBU
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