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Дарья Белодид проводит выходной день на тренировках. Фото

Единоборства
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Украинка упорно работает

Дарья Белодид проводит выходной день на тренировках. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид проводит выходной день на тренировке. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Белодид проводит выходной день на тренировках. Фото - изображение 1Дарья Белодид проводит выходной день на тренировках. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее IBU опубликовали гонорары биатлонистов на сезон 2021/2022.

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В статье: Дарья Билодид
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