Пустите ее на подиум: Дарья Билодид ошеломила поклонников новым образом. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид не перестает удивлять своих поклонников новыми фото. Очередную фотографию со светского мероприятия наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка Мельник стала призером чемпионата мира по карате.