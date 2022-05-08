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Дарья Билодид показала тренировочный лагерь в Бразилии. Фото
Ничего себе куда занесло
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками фотографиями из своего тренировочного лагеря в Бразилии. Подходящие фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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