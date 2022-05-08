Дарья Билодид показала тренировочный лагерь в Бразилии. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками фотографиями из своего тренировочного лагеря в Бразилии. Подходящие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала , как играет в теннис.