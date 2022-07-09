Терлюга: Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны

Украинская каратистка Анжелика Терлюга прокомментировала победу на Всемирных играх-2022. Ее слова цитирует Суспільне:

"Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины.

Это была моя мечта: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим, и моя страна во всем победит" – сказала она.