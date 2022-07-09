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Терлюга: Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны
Поздравляем с отличным выступлением
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская каратистка Анжелика Терлюга прокомментировала
"Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины.
Это была моя мечта: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим, и моя страна во всем победит" – сказала она.
Напомним, что Украина уже
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