Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото

Украинский боец, экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-1) поблагодарил всех болельщиков за поддержку в бою против представителя Ямайки Джейсона Джексона (16-4). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Жан Беленюк поддержал Амосова.