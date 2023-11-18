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Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото

Единоборства
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Победы впереди

Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боец, экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-1) поблагодарил всех болельщиков за поддержку в бою против представителя Ямайки Джейсона Джексона (16-4). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Жан Беленюк поддержал Амосова.

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