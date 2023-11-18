Единоборства
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Амосов поблагодарил всех за поддержку после первого поражения. Фото
Победы впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боец, экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-1) поблагодарил всех болельщиков за поддержку в
Напомним, ранее Жан Беленюк
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