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Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото

Единоборства

Сначала нужно поесть

Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, как ей удается есть калорийную пищу и оставаться в отличной физической форме. Сейчас спортсменка находится в Париже (Франция), поэтому выбор вкусности вполне понятен. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото - изображение 1Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина поделилась фото из подготовки к сезону.

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Дарья Билодид
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