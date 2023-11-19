Единоборства
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Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото
Сначала нужно поесть
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, как ей удается есть калорийную пищу и оставаться в отличной физической форме. Сейчас спортсменка находится в Париже (Франция), поэтому выбор вкусности вполне понятен. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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