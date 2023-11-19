Билодид рассказала болельщикам секрет успешной тренировки. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, как ей удается есть калорийную пищу и оставаться в отличной физической форме. Сейчас спортсменка находится в Париже (Франция), поэтому выбор вкусности вполне понятен. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина поделилась фото из подготовки к сезону.