Тампа-Бэй – самый мощный чемпион в современной истории НХЛ

Зло восторжествовало, «читеры» снова выиграли. Вот так мы должны реагировать на второй кряду триумф Тампы-Бэй в Кубке Стэнли, верно?

Команда, превысившая потолок зарплат почти на 20 миллионов долларов и отыгравшая регулярный чемпионат без главной звезды в лице Никиты Кучерова, который в конце концов снова стал лучшим бомбардиром плей-офф, стала объектом жесткого хейта в НХЛ. Но справедлив ли он?

Все играли по одним правилам и по единому формату с сокращенным регулярным чемпионатом. Точно так же все команды прошлым летом находились в «пузыре», когда Тампа выиграла первый титул с 2004 года. Просто Молнии были лучше всех на льду и за его пределами.

Благодаря своему превосходному менеджменту и умению работать с игроками Тампа заслужила статус самого совершенного и мощного чемпиона НХЛ в эпоху потолка зарплат. Они идеально воспользовались всеми преимуществами удушающей финансовой системы лиги и построили команду, взявшую два титула кряду.

Почему же вокруг Тампы столько недовольства? Ответ банален – зависть. Фаны возмущены тем, что их команда не была достаточно умной и гибкой, чтобы выйти в плей-офф без лидера и разбить всех на своем пути. Что они Тампа-Бэй, а вы – нет.

Итак, почему же Тампа-Бэй заслужила неофициальный статус сильнейшего чемпиона в НХЛ за последние 17 лет?

Агрессивная и грамотная работа на драфте

Прямо сейчас у Тампы 10 хоккеистов, выбранных на драфте, начиная с нападающего Алекса Киллорна (77-й пик в 2007 году) и заканчивая форвардом Россом Колтоном (118-й пик в 2016 году). Некоторые выборы были очевидными – в 2008 году Тампа «танковала» ради Стивена Стэмкоса, а в 2009-м под вторым пиком забрала Виктора Хедмана.

Это удача. Не на каждом драфте появляются фундаментальные хоккеисты. Тампе повезло, что период их падения пришел на тот момент, когда в лигу пришли игроки именно такого калибра. Но Молнии отлично сработали на ярмарке талантов и в тех случаях, когда выбирали не в первой десятке. Так, в 2012 году под 19-м пиком они забрали голкипера Андрея Василевского, а годом ранее во втором раунде под 58-м выбором нашли Никиту Кучерова – сейчас он один из лучших хоккеистов на планете.

А ведь это далеко не полный список «краж» Тампы на драфте! Еще были Брэйден Пойнт (78-й пик в 2014 году), Энтони Сирелли (71-й пик в 2015 году) и Ондржей Палат (208-й пик в 2011 году).

Но были бы эти парни хороши в какой-то другой системе? Не факт. Потому что в других командах нет Стейси Руста или Жана-Филиппа Коте, которые последние десятилетие руководили развитием игроков Тампы. Или возьмите Барб Андерхилл – бывшая фигуристка олимпийской сборной Канады поставила Пойнту и многим другим элитную мобильность на льду. А как насчет Бенуа Грульса – главного тренера фарм-клуба Тампы в Сиракузах, который с завидной регулярностью поставлял для Молний готовый продукт, обкатанный в АХЛ.

Агрессивное и умное построение защиты

В 2017 году Тампа обменяла 21-летнего Джонатана Друэна (№3 драфта 2013 года) в Монреаль на защитника Михаила Сергачева. В том же году Молнии отдали Лос-Анджелесу самого высокого вратаря в истории НХЛ Бена Бишопа, получив взамен пакет, в который вошел защитник без опыта выступлений в НХЛ Эрик Чернак. В чемпионском плей-офф Сергачев и Чернак заняли третье и четвертое место по количеству сыгранных минут.

Еще один шаг к созданию чемпионской обороны Тампа провернула в 2018 году, когда отправила в Рейнджерс пик первого раунда, форварда Владислава Наместникова и нескольких проспектов на защитника Райана МакДона и форварда Джей Ти Миллера. То, что считалось арендой, оказалось опорой двух побед в Кубке Стэнли, поскольку позднее МакДона получил от Тампы контракт на семь лет. В плей-офф 2020 и 2021 годов Райан стал вторым в Тампе по игровому времени.

Еще одного первоклассного защитника Давида Савара Тампа выменяла у Коламбуса в апреле текущего года, отдав взамен несколько драфт-пиков. А в 2019 году к Молниям в результате сделки с Чикаго присоединился Ян Рутта.

Хорошей отправной точкой в формировании элитной защиты для Тампы стал собственный топ-проспект Виктор Хедман. Остальная же часть обороны, включая седьмого Люка Шенна, была построена за счет обмена собственных пиков и драфта.

Тампа – это до мелочей вышколенная атака

Ударное атакующие звено Тампы хорошо известно: Никита Кучеров, Брэйден Пойнт и Ондржей Палат за два чемпионских плей-офф забросили невероятные 60 шайб. А как Молнии собрали второе звено?

Джей Ти Миллер, о котором мы вспоминали несколько минут назад, в 2019 году уехал из Тампы в Ванкувер в пакете, который включал выбор в первом раунде. Это была сделка, заключенная во время драфта в Ванкувере – в тот же день Молнии на ярмарке талантов под 27-м номером подписали левого нападающего Нолана Фута.

В феврале 2020 года Тампа обменяла два пика и Фута в Нью-Джерси на форварда Блейка Коулмэна. И эта сделка с лихвой окупилась – в двух чемпионских походах за Кубком Стэнли американец отыграл 48 матчей и набрал 24 очка (8+16).

Барклай Гудроу перебрался в ряды Тампы в феврале 2020 года в обмене с Сан-Хосе. В дебютном матче за Молний он сразу же отдал результативную передачу, а в двух победных пост-сезонах в 43 играх принес команде 12 очков (3+9).

