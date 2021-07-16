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Украинская борчиха получила травму накануне Олимпиады
Еще одна потеря
фото - ukrwrestling.com.ua
Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что Алина Грушина-Акобия из-за травмы не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.
Грушина-Акобия перед Олимпийскими играми завоевала медали на взрослом чемпионате Европы и U-23.
В весовой категории до 57 кг травмированную борчиху заменит Татьяна Кот, на счету которой бронза чемпионата мира 2015 года и два серебра на чемпионатах Европы 2016 и 2019 годов.
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