Украинская борчиха получила травму накануне Олимпиады

Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что Алина Грушина-Акобия из-за травмы не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Грушина-Акобия перед Олимпийскими играми завоевала медали на взрослом чемпионате Европы и U-23.

В весовой категории до 57 кг травмированную борчиху заменит Татьяна Кот, на счету которой бронза чемпионата мира 2015 года и два серебра на чемпионатах Европы 2016 и 2019 годов.