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Украинская борчиха получила травму накануне Олимпиады

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Украинская борчиха получила травму накануне Олимпиады

фото - ukrwrestling.com.ua

Новина українською

Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что Алина Грушина-Акобия из-за травмы не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Грушина-Акобия перед Олимпийскими играми завоевала медали на взрослом чемпионате Европы и U-23.

В весовой категории до 57 кг травмированную борчиху заменит Татьяна Кот, на счету которой бронза чемпионата мира 2015 года и два серебра на чемпионатах Европы 2016 и 2019 годов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украине пророчат возвращение в топ-15 медального зачета Олимпийских игр.

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В статье: женская борьба Олимпийские игры 2020
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