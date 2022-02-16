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Абраменко: Что было перед финальным прыжком? Это был ужас
Нервы были на пределе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал результаты Олимпиады. Напомним, что в среду, 16 февраля украинец завоевал серебро.
"Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными. Погодные условия, конечно, сегодня лучше, чем вчера, меньше ветра, но также холод - трудно соперничать в таком состоянии. Но я очень рад, что совершил все-таки этот прыжок пять винтов. Это очень сложный прыжок для меня, я его сделал раз десять, наверное".
"Немножко не хватило аккуратности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому".
"Что было перед финальным прыжком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты одновременно понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно снять", – сказал Абраменко.
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