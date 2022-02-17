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Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский фристайлист Александр Абраменко накануне завоевал серебро на Зимних Олимпийских играх 2022 года, а сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония награждения призеров в лыжной акробатике.
Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!
Как Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО
Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах
фото - Getty Images
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