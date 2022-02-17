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Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО

Олимпиада
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Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский фристайлист Александр Абраменко накануне завоевал серебро на Зимних Олимпийских играх 2022 года, а сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония награждения призеров в лыжной акробатике.

Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!

Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО - изображение 1

Как Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО

Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО - изображение 2

Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах

Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО - изображение 3

Абраменко получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. ФОТО - изображение 4
фото - Getty Images
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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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