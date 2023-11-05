Призер Олимпийских игр 2020 в беге попался на допинге

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в беге на 110 метров с барьерами Рональд Леви рассказал, что Национальная антидопинговая комиссия проинформировала его о положительном тесте на допинг.

"В начале прошлого месяца я прошел тестирование. Я был просто ошеломлен, когда получил информацию о положительном допинг-тесте. Сейчас я жду анализа пробы В. Я намерен отстаивать свою честность, потому что уверен, что если и нарушил правила, то бессознательно" – сказал он.