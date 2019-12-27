Джокович против Федерера – лучшее соперничество декады в АТР-туре

На первую строку рейтинга лучших соперничеств 10-летия АТР поставила противостояние Новака Джоковича и Роджера Федерера. С 2010 года две экс-первых ракетки мира отыграли 35 матчей (21-14 в пользу Джоковича), включая четыре матча в финалах турниров Большого шлема (4-0 в пользу Джоковича).

В 2019 году Джокович в финале Уимблдона отыграл у Федерера два матч-бола на приеме, но на Итоговом турнире в поединке группового этапа швейцарцу удалось взять реванш.

Также в АТР отметили дуэли Джоковича и Надаля (21-12), Надаля и Федерера (11-9), Джоковича и Маррея (21-8), Надаля и Маррея (10-5), Федерера и Маррея (10-5) и Федерера и Дель Потро (12-5).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович стал самым успешным теннисистом 10-летия.