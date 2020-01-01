Лопатецкая разгромно проиграла на старте турнира в Гонконге

Лопетецкая в первом матче после операции на колене за 1 час и 7 минут уступила 77-й ракетке мира Зарине Дияс (1:6, 2:6).

Украинка упустила 5 геймов на своей подаче и ответила сопернице лишь одним брейком. Дарья выиграла 53% мячей с первой подачи и лишь 18% со второй.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дарья Лопатецкая в январе может впервые сыграть на турнире Большого шлема.