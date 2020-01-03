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Две украинки узнали соперниц по квалификации в Брисбене

Теннис
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А Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в основной сетке.

Две украинки узнали соперниц по квалификации в Брисбене
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Катарина Завацкая сезон 2020 года в рамках квалификации турнира Premier 5 в Брисбене начнет матчем с 95-й ракеткой мира из США Мэдисон Брэнгл.

Марта Костюк на Brisbane International стартует матчем с 7-й сеяной Бернардой Пера. Два года назад украинка разобралась с американкой в финале 25-тысячника в Венгрии.

Завацкая уже во втором круге квалификации может сыграть с первой сеяной Юлией Путинцевой. Костюк теоретически в финале отборочного турнира может пересечься с экс-теннисисткой из топ-10 Кристиной Младенович.

Ранее UA-Футбол сообщал о провальном выступлении Дарьи Лопатецкой на турнире в Гонконге.

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В статье: Марта Костюк Катарина Завацкая
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