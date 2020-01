Россия досрочно вышла в полуфинал ATP Cup

Первое очко для России принес Карен Хачанов, обыгравший в двух партиях Гвидо Пелью (6:2, 7:6). Россиянин сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

Второй одиночный матч затянулся на 2,5 часа. Пятая ракетка мира Даниил Медведев в трех сетах дожал неуступчивого Диего Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3). Аргентинца подвел низкий процент реализованных брейк-поинтов (2 из 10).

Game, set and Semi-Final! @DaniilMedwed def. Diego Schwartzman 6-4 4-6 6-3 to secure a place in the inaugural #ATPCup Semi-Finals for ???????? #TeamRussia.#ARGRUS pic.twitter.com/mcO3FSaMp8