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Россия досрочно вышла в полуфинал ATP Cup

Теннис
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Аргентина не смогла сотворить сенсацию.

Россия досрочно вышла в полуфинал ATP Cup
Новина українською

Первое очко для России принес Карен Хачанов, обыгравший в двух партиях Гвидо Пелью (6:2, 7:6). Россиянин сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

Второй одиночный матч затянулся на 2,5 часа. Пятая ракетка мира Даниил Медведев в трех сетах дожал неуступчивого Диего Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3). Аргентинца подвел низкий процент реализованных брейк-поинтов (2 из 10).

Соперник России по полуфиналу командного турнира в Австралии определится в матче Сербия – Канада.

Ранее UA-Футбол сообщал, что первой в полуфинал ATP Cup героически прорвалась сборная Австралии.

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В статье: Карен Хачанов Даниил Медведев ATP Cup
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