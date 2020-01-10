  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером

Теннис
(1 голосов)

Украинец разделил корт с самым титулованным теннисистом современности.

Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером
Новина українською

Сергей Стаховский и Роджер Федерер пересеклись на корте Открытого чемпионата Австралии, где через неделю стартует первый в сезоне турнир Большого шлема.

Сергей Стаховский на Australian Open стартует в квалификации, а Роджер Федерер традиционно начнет свой путь на турнире с основной сетки.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Сербии вышла в полуфинал командного турнира в Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...