Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером

Сергей Стаховский и Роджер Федерер пересеклись на корте Открытого чемпионата Австралии, где через неделю стартует первый в сезоне турнир Большого шлема.

Welcome to Melbourne, @rogerfederer!



The Swiss star enjoys his first hit on Rod Laver Arena, with @Stako_tennis, ahead of his 21st #AusOpen campaign. pic.twitter.com/5XyLwoKZWt