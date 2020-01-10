Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером

Сергей Стаховский и Роджер Федерер пересеклись на корте Открытого чемпионата Австралии, где через неделю стартует первый в сезоне турнир Большого шлема.

Сергей Стаховский на Australian Open стартует в квалификации, а Роджер Федерер традиционно начнет свой путь на турнире с основной сетки.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Сербии вышла в полуфинал командного турнира в Австралии.