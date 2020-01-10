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Стаховский в Мельбурне потренировался с Федерером
Украинец разделил корт с самым титулованным теннисистом современности.
Сергей Стаховский и Роджер Федерер пересеклись на корте Открытого чемпионата Австралии, где через неделю стартует первый в сезоне турнир Большого шлема.
Welcome to Melbourne, @rogerfederer!— #AusOpen (@AustralianOpen) 10 января 2020 г.
The Swiss star enjoys his first hit on Rod Laver Arena, with @Stako_tennis, ahead of his 21st #AusOpen campaign. pic.twitter.com/5XyLwoKZWt
Сергей Стаховский на Australian Open стартует в квалификации, а Роджер Федерер традиционно начнет свой путь на турнире с основной сетки.
Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Сербии вышла в полуфинал командного турнира в Австралии.