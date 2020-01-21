Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козлова в пятый раз покинула Australian Open без побед
Екатерина за пять лет не выиграла в Мельбурне ни одного матча.
В первом круге Козлова встречалась со 139-й ракеткой мира Присциллой Хон. Букмекеры считали украинку большим фаворитом матча, однако для нее первый Шлем сезона закончился поражением в двух сетах.
Козлову подвела катастрофическая игра на своей подаче. Екатерина выиграла только 43% очков с первого мяча и позволила сопернице сделать семь брейков. На приеме украинка реализовала 5 из 11 брейк-поинтов, но этого оказалось недостаточно, чтобы задержаться на турнире.
Козлова в четвертый раз подряд уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Еще одно поражение в Мельбурне украинка потерпела в 2016-м году, когда быстро зачехлила ракетку в квалификации.
Екатерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 4:6
Ранее UA-Футбол сообщал, что Екатерина Бондаренко в первом раунде Australian Open не подала на матч и проиграла в трех сетах.