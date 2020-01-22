Australian Open. Людмила Киченок и Козлова проигрывают в парной сетке

Людмила Киченок вместе с Ян Чжаосюань в первом раунде австралийского Шлема неожиданно проиграли австралийкам Мэдисон Инглис и Кайле Макфи (4:6, 1:6). Киченок и Ян Чжаосюань сделали два брейка при пяти неудачных геймах на своей подаче.

Екатерина Козлова вслед за одиночкой быстро вылетела с Australian Open и в паре. В дуэте с Магдой Линетт теннисистка из Николаева в трех сетах проиграла Даниэль-Роуз Коллинз и Алисии Росольской (7:5, 5:7, 0:6).

Отметим, что у мужчин в паре не сыграет Денис Молчанов. Напарник украинца Раду Албот не смог стартовать на турнире из-за травмы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская во втором круге Открытого чемпионата Австралии проиграла бывшей первой ракетке мира.