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Элина Свитолина: Твое чудо может быть не за горами
Комментарий украинки
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram коротко прокомментировала поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
"Твое чудо может быть не за горами"
Напомним, что ранее Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира.
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