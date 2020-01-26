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Элина Свитолина: Твое чудо может быть не за горами

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Твое чудо может быть не за горами
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram коротко прокомментировала поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

"Твое чудо может быть не за горами"

Элина Свитолина: Твое чудо может быть не за горами - изображение 1

Напомним, что ранее Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина
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