Украинка Калинина не вышла на финал крупного турнира ITF

Калинина за победу на 100-тысячнике в США должна была поспорить с американкой Шелби Роджерс. Теннисистка из Новой Каховки перед крупнейшим финалом в карьере получила травму ноги и не смогла выйти на корт.

В Мидленде Калинина последовательно обыграли Валерию Савиных (2:6, 6:3, 6:2), Марию Матеас (6:3, 6:2), Кэти Макнелли (2:6, 6:3, 6:4) и Джейми Леб (6:0, 6:1).

Прорыв на 100-тысячнике в США помог Калининой подняться на 23 позиции в рейтинге WTA и стать 136-й ракеткой мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский не смог выйти в основную сетку турнира АТР в Роттердаме.