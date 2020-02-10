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Украинка Калинина не вышла на финал крупного турнира ITF
Ангелина Калинина снялась с решающего матча в Мидленде.
Калинина за победу на 100-тысячнике в США должна была поспорить с американкой Шелби Роджерс. Теннисистка из Новой Каховки перед крупнейшим финалом в карьере получила травму ноги и не смогла выйти на корт.
В Мидленде Калинина последовательно обыграли Валерию Савиных (2:6, 6:3, 6:2), Марию Матеас (6:3, 6:2), Кэти Макнелли (2:6, 6:3, 6:4) и Джейми Леб (6:0, 6:1).
Прорыв на 100-тысячнике в США помог Калининой подняться на 23 позиции в рейтинге WTA и стать 136-й ракеткой мира.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский не смог выйти в основную сетку турнира АТР в Роттердаме.