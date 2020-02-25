Сестры Киченок покидают турнир в Дохе

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не выйти в третий раунд турнира серии Premier 5 в Дохе. Во втором круге уступив первым сеянным Се Шувэй из Тайваня и Барборе Стрыцовой из Чехии.

Людмила/Надежда Киченок - Се Шувэй/Барбора Стрыцова 2:6, 2:6

Матч продолжался ровно час. За это время сестры Киченок сделали один эйс, не реализовали единственный брейк-поинт и допустили четыре двойных ошибки. На счету Шувэй и Стрыцовой одна подача навылет, четыре брейка и ни одной ошибки при вводе мяча в игру.

Напомним, что Ястремская в Дохе обыграла чемпионку Australian Open.