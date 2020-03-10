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Тренер Ястремской разочарован отменой турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Саша Бажин считает, что интересы игроков не учитывались.

Тренер Ястремской разочарован отменой турнира в Индиан-Уэллсе
Новина українською

Накануне организаторы турнира в Индиан-Уэллсе объявили, что из-за угрозы распространения коронавируса соревнования не состоятся 12-22 марта. Турнир окончательно не отменен и может быть перенесен на новую дату.

"Не было возможности провести турнир без болельщиков и показать его по телевидению? Чувствую, что организаторы могли бы больше учитывать мнение игроков и держать их в курсе", - написал Бажин в Твиттере.

Отметим, что Даяна Ястремская в прошлом году в Индиан-Уэллсе проиграла в первом раунде, а это значит, что у второй ракетки Украины в конце марта «сгорят» всего 10 рейтинговых очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных действующих теннисисток мира.

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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