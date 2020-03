Тренер Ястремской разочарован отменой турнира в Индиан-Уэллсе

Накануне организаторы турнира в Индиан-Уэллсе объявили, что из-за угрозы распространения коронавируса соревнования не состоятся 12-22 марта. Турнир окончательно не отменен и может быть перенесен на новую дату.

"Не было возможности провести турнир без болельщиков и показать его по телевидению? Чувствую, что организаторы могли бы больше учитывать мнение игроков и держать их в курсе", - написал Бажин в Твиттере.

Just want to share my thoughts on the @BNPPARIBASOPEN event being canceled. Was there no chance to have the event without the public but then just televised? I feel like they could have included a bit more the players and keeping them up to date about certain possibilities.