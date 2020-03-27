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Свитолина в смешном видео призвала коронавирус удалиться вон

Теннис
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Первая ракетка Украины развлекается в Tik Tok.

Свитолина в смешном видео призвала коронавирус удалиться вон
Новина українською

В новом видео Элина Свитолина обратилась к коронавирусу, который во всем мире унес жизни свыше 24 тысяч человек и парализовал всю жизнедеятельность планеты, включая и мировой спорт.

Ранее UA-Футбол вспоминал громкую победу Элины Свитолиной на Олимпийских играх 2016 года.

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В статье: Элина Свитолина коронавирус
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