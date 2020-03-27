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Свитолина в смешном видео призвала коронавирус удалиться вон
Первая ракетка Украины развлекается в Tik Tok.
В новом видео Элина Свитолина обратилась к коронавирусу, который во всем мире унес жизни свыше 24 тысяч человек и парализовал всю жизнедеятельность планеты, включая и мировой спорт.
#coronavirus got me like.. ???? pic.twitter.com/NR2h0LOZo5— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) March 26, 2020
Ранее UA-Футбол вспоминал громкую победу Элины Свитолиной на Олимпийских играх 2016 года.
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