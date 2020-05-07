Стаховский: Свитолина была третьей в мире. Это космос

Первая ракетка Украины в рейтинге АТР сравнил Элину Свитолину с Даяной Ястремской.

"У Ястремской другой потенциал, чем у Свитолиной. У них разная игра. Их нельзя сравнивать.

Весь потенциал заложен в труде. Если человек готов полностью отдаваться спорту и составлять свой пазл, то он достигнет больших результатов. Но есть много вещей, которые отвлекают. От этого не так легко отречься.

Свитолина была третьей в мире. Вы понимаете, где Украина, а где третья ракетка мира? Это просто космос. Мы просто не понимаем, что это значит.

Элина – из страны, которая не поддерживает теннис от слова «совсем». Ее достижения – не благодаря, а вопреки", - сказал Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский критически высказался об Александре Усике и Василии Ломаченко.