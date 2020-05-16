Новак Джокович: Пока я не стал отцом не знал, что могу любить настолько сильно

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в комментарии In Depth рассказал о своей семье и детях, поделился ощущениями от их воспитания и признался, что хотел бы пополнения.

"Сейчас я счастлив с двумя детьми. Наверное, я дам очень политкорректный ответ. На данный момент все отлично. Однако жизнь полна замечательных сюрпризов. Кто больше заинтересован в появлении еще одного ребенка? Наверное я. Мы счастливы быть родителями двух ангелочков, которые многому нас учат.Они учат нас наслаждаться моментом, оставаться радостными, пробуждают нашего внутреннего ребенка.

Когда я стал отцом, я не знал, что могу любить настолько сильно. Когда родился Стефан, я почувствовал такую ​​бурю эмоций, которую не испытывал никогда в своей жизни. Думаю, Елена со мной согласится. Ты чувствуешь нереальную любовь и ответственность по отношению к ребенку. Твоя жизнь переворачивается с ног на голову" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками завораживающим фото.