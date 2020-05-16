  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Пока я не стал отцом не знал, что могу любить настолько сильно
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Пока я не стал отцом не знал, что могу любить настолько сильно

Теннис
(1 голосов)

Искреннее признание первой ракетки мира

Новак Джокович: Пока я не стал отцом не знал, что могу любить настолько сильно
UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в комментарии In Depth рассказал о своей семье и детях, поделился ощущениями от их воспитания и признался, что хотел бы пополнения.

"Сейчас я счастлив с двумя детьми. Наверное, я дам очень политкорректный ответ. На данный момент все отлично. Однако жизнь полна замечательных сюрпризов. Кто больше заинтересован в появлении еще одного ребенка? Наверное я. Мы счастливы быть родителями двух ангелочков, которые многому нас учат.Они учат нас наслаждаться моментом, оставаться радостными, пробуждают нашего внутреннего ребенка.

Когда я стал отцом, я не знал, что могу любить настолько сильно. Когда родился Стефан, я почувствовал такую ​​бурю эмоций, которую не испытывал никогда в своей жизни. Думаю, Елена со мной согласится. Ты чувствуешь нереальную любовь и ответственность по отношению к ребенку. Твоя жизнь переворачивается с ног на голову" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками завораживающим фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...