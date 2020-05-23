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Марта Костюк: Величайшими теннисистками всех времен являются Маргарет Корт и Штеффи Граф
Блиц от украинской теннисистки
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) ответила на блиц-вопросы во время прямого эфира в Instagram.
Любимый турнир Большого Шлема?
Это Открытый чемпионат Австралии. Но если говорить о том, какой турнир я бы хотела выиграть, то это US Open. Затем Уимблдон, Австралия и Ролан Гаррос. Если ты выиграешь US Open, то тебя приглашают в разные шоу, шоу Джимми Фэллон, ты делаешь всякие крутые вещи. А Уимблдон - это очень престижный турнир, у него многолетние традиции. Это мечта каждого выиграть Уимблдон.
Слабый элемент в твоей игре?
Резаный удар, я думаю.
На кого ты равнялась, когда росла?
Из игроков, наверное, ни на кого. Но, например, я помню, как следила за выступлением Мугурусы на Ролан Гаррос, когда она выиграла турнир в 2016 году. Я пыталась смотреть, что она делает для этого.
Кто является величайшей теннисисткой в истории?
Думаю, что это Маргарет Корт, в первую очередь. И Штеффи Граф.
Самое нелюбимое правило в теннисе?
Правило 25 секунд между розыгрышами.
Страшно ли играть на больших аренах?
Думаю так. Когда ты играешь на стадионе с таким большим количеством зрителей, то тебе нужно помнить о том, что нужно сохранять энергию. Ты не можешь ею разбрасываться на зрителей.
Самая тяжелая соперница?
Кто-нибудь вроде Сары Соррибес-Тормо или Моники Никулеску, хотя я с ней никогда не играла. Мари Боузкова - тяжелая соперница. Она пробивает очень низко. Хотя вне корта она очень приветливая, но во время матча все время возникает драма: она тянется за каждым мячом, падает, но все равно достает.
Напомним, что ранее Леся Цуренко объявила о расторжении контракта с тренером.